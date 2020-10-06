Россия и Иран отметили роль соседей Еревана и Баку для мира в Карабахе
- Reuters
Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.
«Лавров указал на интенсивные усилия России как в национальном качестве, так и в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ для скорейшего установления мира в регионе. Министры вновь акцентировали важную роль, которую в этом могут сыграть страны — соседи Азербайджана и Армении», — говорится в заявлении.
Лавров и Зариф подчеркнули безальтернативность дипломатического урегулирования конфликта и прекращения огня без предусловий.
«Подчёркнута опасность вовлечения... боевиков-радикалов незаконных вооружённых формирований из Сирии и Ливии», — следует из комментария МИД России.
Ранее в МИД ФРГ призвали Россию и Турцию использовать своё влияние на Армению и Азербайджан для содействия в решении конфликта и наступлении долгосрочного мира в Нагорном Карабахе.
В Москве отмечали, что делают всё для завершения острой фазы в Карабахе.