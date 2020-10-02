Лавров и глава МИД Ирана обсудили конфликт в Карабахе
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.
«С обеих сторон выражена серьёзная озабоченность продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями, а также вовлечением в них боевиков незаконных вооружённых формирований из Сирии и Ливии», — указано на сайте ведомства.
Лавров и Зариф призвали стороны к незамедлительному прекращению огня и деэскалации напряжённости, а также к недопущению провокационной и воинственной риторики.
Глава МИД России добавил, что Москва продолжит прилагать усилия в поддержку урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе политико-дипломатическими средствами.
«Министры отметили важную роль, которую могут сыграть страны региона, особенно соседи Азербайджана и Армении, в создании условий, способствующих скорейшему возврату сторон за стол переговоров», — заявили в МИД.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что у Парижа есть информация о том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в конфликте.