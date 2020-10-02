Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном
- РИА Новости
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«Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон выражена серьёзная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока», — говорится в сообщении.
Во время разговора Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боевых столкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию ситуации — в русле заявления президентов стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Как ранее сообщил французский президент Эммануэль Макрон, у Парижа есть информация о том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в конфликте.
В МИД России также отмечали, что Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону конфликта.