Путин провёл телефонный разговор с Пашиняном

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор, во время которого обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта. С обеих сторон выражена серьёзная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока», — говорится в сообщении.

Во время разговора Путин вновь акцентировал необходимость немедленного прекращения боевых столкновений и возобновления политико-дипломатических усилий по урегулированию ситуации — в русле заявления президентов стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Как ранее сообщил французский президент Эммануэль Макрон, у Парижа есть информация о том, что боевики из Сирии направились в Карабах для участия в конфликте.

В МИД России также отмечали, что Москва обеспокоена сообщениями о переброске иностранных наёмников в зону конфликта.