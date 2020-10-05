Главы МИД России, США и Франции готовят заявление по Карабаху

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Министры иностранных дел России, США и Франции готовят совместное заявление по ситуации вокруг конфликта в Нагорном Карабахе.
Главы МИД России, США и Франции готовят заявление по Карабаху
  • Reuters

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Тройка сопредседателей (Минской группы ОБСЕ. — RT) в лице президентов России, Франции и США выступила с сильным заявлением. Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трёх стран», — цитирует его РИА Новости.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Также Совет Безопасности ООН и Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш призвали Баку и Ереван прекратить огонь.

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