Наблюдатели МПА СНГ назвали конкурентными парламентские выборы в Киргизии
- Reuters
«На хорошем уровне конкуренции были проведены выборы, об этом можно говорить даже с точки зрения итогов. Если посмотреть первую десятку партий — очень прилично голосовали избиратели за свои партии. Широкая палитра была представлена на выборах, и каждая из них старалась получить поддержку населения», — приводит ТАСС его слова.
Ранее наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися и приняли итоговое заключение.
В ЦИК республики отметили, что явка на выборах составила 56,2%.