Наблюдатели МПА СНГ назвали конкурентными парламентские выборы в Киргизии

Парламентские выборы в Киргизии прошли в конкурентной среде. С таким заявлением выступил представитель миссии наблюдателей от МПА СНГ, зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации России Фарит Мухаметшин.

«На хорошем уровне конкуренции были проведены выборы, об этом можно говорить даже с точки зрения итогов. Если посмотреть первую десятку партий — очень прилично голосовали избиратели за свои партии. Широкая палитра была представлена на выборах, и каждая из них старалась получить поддержку населения», — приводит ТАСС его слова.

Ранее наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися и приняли итоговое заключение.

В ЦИК республики отметили, что явка на выборах составила 56,2%.