Наблюдатели МПА СНГ назвали конкурентными парламентские выборы в Киргизии

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Парламентские выборы в Киргизии прошли в конкурентной среде. С таким заявлением выступил представитель миссии наблюдателей от МПА СНГ, зампредседателя комитета по международным делам Совета Федерации России Фарит Мухаметшин.
Наблюдатели МПА СНГ назвали конкурентными парламентские выборы в Киргизии
  • Reuters

«На хорошем уровне конкуренции были проведены выборы, об этом можно говорить даже с точки зрения итогов. Если посмотреть первую десятку партий — очень прилично голосовали избиратели за свои партии. Широкая палитра была представлена на выборах, и каждая из них старалась получить поддержку населения», — приводит ТАСС его слова.

Ранее наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися и приняли итоговое заключение.

В ЦИК республики отметили, что явка на выборах составила 56,2%.

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