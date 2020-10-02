В Киеве назвали возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

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Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине начнётся не раньше мая 2021 года. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
В Киеве назвали возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«На массовую вакцинацию я бы рассчитывал не раньше мая 2021 года, но вакцины должны появиться раньше», — сказал он в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина».

Ляшко уточнил, что в настоящее время на Украине проходят испытания четырёх вакцин от COVID-19.

Ранее Ляшко заявлял, что вакцина от коронавируса для массового использования может появиться на Украине в начале марта 2021 года. 

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил создать центр для координации научных и производственных мощностей с целью обеспечения государства отечественными вакцинами.

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