На Украине число случаев COVID-19 выросло за сутки на рекордные 4633
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки увеличилось на рекордные 4633, скончались ещё 68 человек. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
- globallookpress.com
По данным ведомства, всего в стране с начала пандемии выявлен 217 661 случай COVID-19, скончался 4261 человек.
Ранее сообщалось, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко заболел коронавирусной инфекцией.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»