На Украине число случаев COVID-19 выросло за сутки на рекордные 4633

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Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки увеличилось на рекордные 4633, скончались ещё 68 человек. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).
На Украине число случаев COVID-19 выросло за сутки на рекордные 4633
  • globallookpress.com

По данным ведомства, всего в стране с начала пандемии выявлен 217 661 случай COVID-19, скончался 4261 человек.

Ранее сообщалось, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко заболел коронавирусной инфекцией

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