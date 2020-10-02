На Украине число случаев COVID-19 выросло за сутки на рекордные 4633

Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки увеличилось на рекордные 4633, скончались ещё 68 человек. Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

globallookpress.com