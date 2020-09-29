Порошенко заболел коронавирусом

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.
Порошенко заболел коронавирусом
  • Reuters

«Получил положительный (результат. — RT) теста на COVID. Вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта — коварная», — сказал Порошенко.

Он добавил, что лечится дома.

В августе сообщалось, что лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.

11 сентября стало известно, что Тимошенко вылечилась.

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