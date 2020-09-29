Порошенко заболел коронавирусом

Бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.

«Получил положительный (результат. — RT) теста на COVID. Вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта — коварная», — сказал Порошенко.

Он добавил, что лечится дома.

Отримав позитивний тест на Covid.



Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами.



За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша.



Тому від сьогодні лікуюся вдома.



Закликаю всіх українців берегти себе! pic.twitter.com/MdYXZ5Cf8x — Петро Порошенко (@poroshenko) September 29, 2020

В августе сообщалось, что лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.

11 сентября стало известно, что Тимошенко вылечилась.