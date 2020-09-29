Порошенко заболел коронавирусом
- Reuters
«Получил положительный (результат. — RT) теста на COVID. Вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта — коварная», — сказал Порошенко.
Он добавил, что лечится дома.
Отримав позитивний тест на Covid.— Петро Порошенко (@poroshenko) September 29, 2020
Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами.
За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша.
Тому від сьогодні лікуюся вдома.
Закликаю всіх українців берегти себе! pic.twitter.com/MdYXZ5Cf8x
В августе сообщалось, что лидер украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заболела коронавирусом.
11 сентября стало известно, что Тимошенко вылечилась.