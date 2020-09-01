На Украине назвали возможные сроки начала вакцинации от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда, как предполагается, начнётся массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Как он отметил в интервью телеканалу «Общественный», вакцина от коронавируса для массового использования, по оптимистичным прогнозам, может появиться на Украине в начале марта 2021 года.

«Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если всё то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано и будет доказана безопасность и эффективность», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По его словам, ещё неизвестно, чьего производства будет эта вакцина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы.