На Украине назвали возможные сроки начала вакцинации от COVID-19

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, когда, как предполагается, начнётся массовая вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
На Украине назвали возможные сроки начала вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Как он отметил в интервью телеканалу «Общественный», вакцина от коронавируса для массового использования, по оптимистичным прогнозам, может появиться на Украине в начале марта 2021 года. 

«Мои оптимистичные прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если всё то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано и будет доказана безопасность и эффективность», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По его словам, ещё неизвестно, чьего производства будет эта вакцина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может самостоятельно разрабатывать вакцины, однако готова наладить у себя их производство, если договорится со странами, где они созданы.

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