В Азербайджане сообщили об уничтожении восьми армянских систем «Град»

В Минобороны Азербайджана заявили об уничтожении восьми армянских реактивных систем залпового огня «Град».

«В результате боевых действий, проведённых сегодня вечером частями армии Азербайджана, уничтожено восемь ракетных установок противника «Град», — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

В свою очередь, представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с РИА Новости опроверг данное заявление, назвав его «абсолютной ложью».

Ранее Совет Безопасности ООН и глава организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.