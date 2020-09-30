В Азербайджане сообщили об уничтожении восьми армянских систем «Град»

Короткая ссылка
В Минобороны Азербайджана заявили об уничтожении восьми армянских реактивных систем залпового огня «Град».
В Азербайджане сообщили об уничтожении восьми армянских систем «Град»
  • © Министерство обороны Азербайджана

«В результате боевых действий, проведённых сегодня вечером частями армии Азербайджана, уничтожено восемь ракетных установок противника «Град», — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

В свою очередь, представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с РИА Новости опроверг данное заявление, назвав его «абсолютной ложью».

Ранее Совет Безопасности ООН и глава организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить