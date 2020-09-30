В Азербайджане сообщили об уничтожении восьми армянских систем «Град»
- © Министерство обороны Азербайджана
«В результате боевых действий, проведённых сегодня вечером частями армии Азербайджана, уничтожено восемь ракетных установок противника «Град», — говорится в сообщении на сайте военного ведомства.
В свою очередь, представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с РИА Новости опроверг данное заявление, назвав его «абсолютной ложью».
Ранее Совет Безопасности ООН и глава организации Антониу Гутерреш обратились к Армении и Азербайджану с призывом прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.