Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Николом Пашиняном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Глава армянского кабмина отметил, что Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — RT) подвергся агрессии со стороны Азербайджана, и выразил озабоченность в связи с продолжающимся боевыми действиями», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Уточняется, что Пашинян призвал Меркель приложить максимум усилий для того, чтобы «повлиять на деструктивную позицию Турции».

Канцлер Германии при этом выразила озабоченность в связи со сложившейся ситуацией, отметив, что данный конфликт необходимо решить мирным путём.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе видеоконференции с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован на основе норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

Ранее генсек ОДКБ отметил, что решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно лишь политико-дипломатическими методами.

Президент России Владимир Путин также выразил озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных столкновений в Нагорном Карабахе.