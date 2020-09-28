Пашинян провёл экстренное заседание Совбеза по Нагорному Карабаху
- © сайт Премьер-министра Республики Армения
Отмечается, что в ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные «с нанесением армянскими вооружёнными силами соразмерного удара по противнику».
В свою очередь, как заявила пресс-служба президента Азербайджана, Ильхам Алиев провёл видеоконференцию с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован на основе норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.
По заявлению Генпрокуратуры Азербайджана, силы Армении обстреляли населённые пункты в азербайджанском Тертере на линии соприкосновения в Карабахе. В результате обстрела погибли двое мирных граждан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в своём Facebook написал, что в долине реки Аракс ведётся широкомасштабная наступательная операция и войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики «успешно отражают все атаки».
«В настоящее время уничтожены 22 танка, десять единиц другой бронетехники, свыше 370 военнослужащих», — заявил он.
Ранее Генеральный секретарь ООН призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению боевых действий без предварительных условий.