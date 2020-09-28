Пашинян провёл экстренное заседание Совбеза по Нагорному Карабаху

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал экстренное заседание Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Армении.
Пашинян провёл экстренное заседание Совбеза по Нагорному Карабаху
  • © сайт Премьер-министра Республики Армения

Отмечается, что в ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные «с нанесением армянскими вооружёнными силами соразмерного удара по противнику».

В свою очередь, как заявила пресс-служба президента Азербайджана, Ильхам Алиев провёл видеоконференцию с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которой заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть урегулирован на основе норм международного права и резолюций Совета Безопасности ООН.

По заявлению Генпрокуратуры Азербайджана, силы Армении обстреляли населённые пункты в азербайджанском Тертере на линии соприкосновения в Карабахе. В результате обстрела погибли двое мирных граждан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в своём Facebook написал, что в долине реки Аракс ведётся широкомасштабная наступательная операция и войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики «успешно отражают все атаки».

«В настоящее время уничтожены 22 танка, десять единиц другой бронетехники, свыше 370 военнослужащих», — заявил он. 

Ранее Генеральный секретарь ООН призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению боевых действий без предварительных условий.

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