Во Франции оценили возможность встречи Макрона с Тихановской в Литве
- Reuters
«Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней в ходе своего визита», — приводит его слова в ходе брифинга РИА Новости.
25 сентября Тихановская встретилась с зампомощника госсекретаря США Джорджем Кентом.
Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche призвал белорусского лидера Лукашенко добровольно отказаться от поста президента.
Тот, в свою очередь, посоветовал Макрону заняться внутренними делами Франции.