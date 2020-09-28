Во Франции оценили возможность встречи Макрона с Тихановской в Литве

Лидер Франции Эммануэль Макрон может встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской во время визита в Литву, если получит просьбу о встрече, заявил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.

«Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней в ходе своего визита», — приводит его слова в ходе брифинга РИА Новости.

25 сентября Тихановская встретилась с зампомощника госсекретаря США Джорджем Кентом.

Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche призвал белорусского лидера Лукашенко добровольно отказаться от поста президента.

Тот, в свою очередь, посоветовал Макрону заняться внутренними делами Франции.