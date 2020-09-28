Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 107 775

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 52 и достигло 107 775.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов в Казахстане составило 1722.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 102 736 пациентов с коронавирусом.

Ранее правительство России сняло ограничения на въезд в страну для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Южной Кореи авиасообщением.