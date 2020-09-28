Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 107 775
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов в Казахстане составило 1722.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 102 736 пациентов с коронавирусом.
Ранее правительство России сняло ограничения на въезд в страну для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Южной Кореи авиасообщением.