Россия разрешила въезд гражданам Белоруссии и Казахстана авиацией

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Правительство России сняло ограничения на въезд в страну для граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Южной Кореи авиасообщением.
Россия разрешила въезд гражданам Белоруссии и Казахстана авиацией
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«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран», — говорится в сообщении правительства.

Решение о возобновлении авиасообщения на взаимной основе с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Кореей было предложено 18 сентября после заседания оперативного штаба.

Полёты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Нур-Султаном, Бишкеком и Минском возобновится с 21 сентября, с Сеулом — 27 сентября.

Программа вывозных рейсов для россиян прекращается с 21 сентября, сообщали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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