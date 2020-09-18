Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

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Российский оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что Россия возобновит авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией с 21 сентября.
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
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«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск)», — цитирует заявление штаба ТАСС.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться раз в неделю.

Вместе с этим указывается, что было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Южной Кореей с 27 сентября.

В данном случае рейсы также будут осуществляться с периодичностью раз в неделю.

Ранее директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» Александр Осауленко в беседе с Nation News прокомментировал возобновление авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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