Россия прекращает программу вывозных рейсов
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- РИА Новости
«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, в качестве альтернативы будут задействованы на коммерческой основе самолёты, возвращающиеся в страну после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов.
Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей.