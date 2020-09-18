Россия прекращает программу вывозных рейсов

Программа вывозных рейсов для россиян прекращается с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в качестве альтернативы будут задействованы на коммерческой основе самолёты, возвращающиеся в страну после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей.