Посол России оценил заявления Запада об инаугурации Лукашенко

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала СТВ прокомментировал заявления Запада относительно инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко.

«Есть Венская конвенция, но есть и то, что называется «на кончиках пальцев». Веди себя так, чтобы не заступать за определённую черту, чтобы не вмешиваться во внутренние дела независимого и суверенного государства», — цитирует его РИА Новости.

По мнению российского посла, заявления ряда европейских стран стали примером «недобросовестного отношения, нарушения практики партнёрских отношений и безусловного вмешательства во внутренние дела страны».

«Это... попытка давать те оценки, которых суверенное государство не заслуживает», — отметил он.

Мезенцев также призвал своих коллег «поступать более выверенно и спокойно».

Ранее Лукашенко ответил на обвинения ряда стран в «тайной» инаугурации.

В среду, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце независимости в Минске.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Лукашенко «не имеет достаточной демократической легитимности».