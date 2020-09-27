Посол России оценил заявления Запада об инаугурации Лукашенко

Короткая ссылка
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала СТВ прокомментировал заявления Запада относительно инаугурации белорусского лидера Александра Лукашенко.
Посол России оценил заявления Запада об инаугурации Лукашенко
  • РИА Новости

«Есть Венская конвенция, но есть и то, что называется «на кончиках пальцев». Веди себя так, чтобы не заступать за определённую черту, чтобы не вмешиваться во внутренние дела независимого и суверенного государства», — цитирует его РИА Новости.

По мнению российского посла, заявления ряда европейских стран стали примером «недобросовестного отношения, нарушения практики партнёрских отношений и безусловного вмешательства во внутренние дела страны».

«Это... попытка давать те оценки, которых суверенное государство не заслуживает», — отметил он.

Мезенцев также призвал своих коллег «поступать более выверенно и спокойно».

Ранее Лукашенко ответил на обвинения ряда стран в «тайной» инаугурации.

В среду, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце независимости в Минске.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что инаугурация Лукашенко «не имеет достаточной демократической легитимности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить