Лукашенко ответил на обвинения ряда стран в «тайной» инаугурации

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал обвинения со стороны некоторых стран в «тайной» церемонии инаугурации.
Лукашенко ответил на обвинения ряда стран в «тайной» инаугурации
  • Reuters

Он отметил, что отдельные государства, в том числе соседние, занимают «неконструктивную позицию» по поводу мероприятия, от них слышна «какая-то не то обида, не то претензия».

Лукашенко подчеркнул, что по белорусским законам Минск не обязан уведомлять кого-либо об инаугурации президента, это внутреннее дело страны.

«И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — приводит его слова БЕЛТА.

В среду, 23 сентября, Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Торжественная церемония инаугурации состоялась во Дворце независимости в Минске.

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