Канада предложила Украине помощь в связи с крушением Ан-26
- Reuters
«Я предложил любую помощь, которая может понадобиться Украине в эти непростые времена», — написал канадский министр в своём Twitter.
Ранее Франция заявила о готовности помочь Украине после крушения Ан-26.
Белорусский президент Александр Лукашенко также направил соболезнования украинскому народу и близким погибших в результате крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области.
Вечером 25 сентября военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, потерпел крушение при заходе на посадку в Харьковской области.
На месте крушения были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.