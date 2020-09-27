Канада предложила Украине помощь в связи с крушением Ан-26

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой выразил соболезнования в связи с крушением военного самолёта Ан-26 в Харьковской области и предложил помощь.

«Я предложил любую помощь, которая может понадобиться Украине в эти непростые времена», — написал канадский министр в своём Twitter.

Ранее Франция заявила о готовности помочь Украине после крушения Ан-26.

Белорусский президент Александр Лукашенко также направил соболезнования украинскому народу и близким погибших в результате крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области.

Вечером 25 сентября военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, потерпел крушение при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте крушения были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.