Лукашенко выразил соболезнования из-за крушения Ан-26 под Харьковом
- Reuters
Об этом сообщила БЕЛТА.
«От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших», — заявил Лукашенко.
По его словам, в Белоруссии восприняли с большой скорбью и болью известие о катастрофе под Харьковом.
По последним данным ГСЧС Украины, в результате катастрофы Ан-26 в Харьковской области погибли 26 человек, один пострадал.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео крушения.