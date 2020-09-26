Лукашенко выразил соболезнования из-за крушения Ан-26 под Харьковом

Белорусский президент Александр Лукашенко направил соболезнования украинскому народу и близким погибших в результате крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области Украины.

Об этом сообщила БЕЛТА.

«От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших», — заявил Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии восприняли с большой скорбью и болью известие о катастрофе под Харьковом.

По последним данным ГСЧС Украины, в результате катастрофы Ан-26 в Харьковской области погибли 26 человек, один пострадал.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео крушения.