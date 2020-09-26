Во Франции заявили о готовности помочь Украине после крушения Ан-26
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.
«Выражаем наши соболезнования семьям и близким погибших, а также искреннюю солидарность с нашими украинскими партнёрами», — заявили в МИД Франции.
Отмечается, что Париж готов оказать украинской стороне помощь, которая будет сочтена необходимой.
Вечером 25 сентября военный самолёт Ан-26 с 27 людьми на борту потерпел крушение при заходе на посадку в Харьковской области.
На месте крушения были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.