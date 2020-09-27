Число задержанных в ходе протестов в Белоруссии приблизилось к 200

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Число задержанных участников несанкционированных акций протеста 27 сентября в Белоруссии приблизилось к 200, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
Число задержанных в ходе протестов в Белоруссии приблизилось к 200
  • Reuters

«По уточнённой информации, число задержанных приблизилось к 200», — цитирует её РИА Новости.

Ранее сообщалось о более чем 100 задержанных.

В Гомеле сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ в отношении участников протестов.

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