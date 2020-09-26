На Украине призвали оценить действия диспетчеров при крушении Ан-26

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Губернатор Харьковской области Алексей Кучер призвал дать оценку действиям диспетчеров, которые работали с потерпевшим крушение военно-транспортным самолётом Ан-26.
На Украине призвали оценить действия диспетчеров при крушении Ан-26
  • Reuters

Он отметил, что необходимо выяснить вопрос приоритетности посадки самолётов во время тренировочных полётов.

«По той информации, которой я владею, по непонятным причинам был запущен ещё один борт, а не принят борт с неисправным двигателем. Нам необходимо крайне оперативно делать выводы — они же сами собой напрашиваются», — приводит «Укринформ» его заявление на брифинге на месте катастрофы.

Кучер добавил, что необходимо проверить действия лиц, которые принимали такое решение.

Ранее в Харьковской областной администрации заявили об извлечении чёрных ящиков потерпевшего крушение самолёта Ан-26.

Военный самолёт Ан-26, на борту которого находились семь офицеров и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, разбился вечером 25 сентября при заходе на посадку в Харьковской области.

На месте крушения самолёта были обнаружены тела 25 погибших, ещё один человек скончался в больнице. Один курсант выжил.

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