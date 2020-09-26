Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом возросло до 25

Число погибших в результате крушения самолёта Ан-26 в Харьковской области возросло до 25, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

«На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, двое раненых в тяжёлом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются», — сообщили в прокуратуре.

25 сентября вечером в Харьковской области около аэродрома Чугуева во время захода на посадку потерпел крушение самолёт Ан-26 с курсантами на борту.

Украинский президент Владимир Зеленский поручил создать правительственную комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы. Глава государства намерен прибыть в Харьковскую область в связи с инцидентом.

Как рассказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер, пилот Ан-26 сообщал об отказе левого двигателя самолёта.