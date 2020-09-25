Власти рассказали о сообщении от пилота Ан-26 об отказе двигателя

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Губернатор Харьковской области Алексей Кучер рассказал, что, по имеющимся данным, пилот разбившегося Ан-26 сообщал об отказе левого двигателя самолёта.
Власти рассказали о сообщении от пилота Ан-26 об отказе двигателя
  • Reuters

«По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор», — сказал он.

Губернатор отметил, что «для опытного лётчика это не критическая ситуация», а «что произошло потом, тоже непонятно».

«Это уже будет устанавливать следствие. Это предварительная информация», — пояснил Кучер.

Он также рассказал, что, по предварительным данным, на небольшом расстоянии от земли «некоторые ребята» смогли выпрыгнуть из самолёта.

25 сентября вечером в Харьковской области около аэродрома Чугуева во время захода на посадку потерпел крушение самолёт Ан-26 с курсантами на борту.

По последним данным, погибли 22 человека.

Украинский президент Владимир Зеленский поручил создать правительственную комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы. Глава государства намерен прибыть в Харьковскую область в связи с инцидентом.

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