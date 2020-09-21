В Белоруссии число новых случаев коронавируса за сутки выросло на 224

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 224 и достигло 75 898.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 785 пациентов.

Уточняется, что за прошедшие сутки число выздоровевших увеличилось на 36, достигнув 73 301.

Ранее сообщалось, что Белоруссия подключилась к испытаниям российской вакцины от COVID-19.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции стартовали в Белоруссии.