Белоруссия подключилась к испытаниям российской вакцины от COVID-19

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Белоруссия подключилась к завершающему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко.
Белоруссия подключилась к испытаниям российской вакцины от COVID-19
  • Reuters

Он отметил, что стороны находятся в плотном переговорном процессе.

«Минздрав (Белоруссии. — RT) подключился к завершающему этапу клинических испытаний. Я один из участников этих испытаний», — цитирует Головченко ТАСС.

По его словам, в ближайшее время этот этап завершится и вакцина будет зарегистрирована в соответствии с белорусским законодательством.

Ранее сообщалось, что Головченко привился российской вакциной от COVID-19.

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