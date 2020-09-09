Белоруссия подключилась к испытаниям российской вакцины от COVID-19
- Reuters
Он отметил, что стороны находятся в плотном переговорном процессе.
«Минздрав (Белоруссии. — RT) подключился к завершающему этапу клинических испытаний. Я один из участников этих испытаний», — цитирует Головченко ТАСС.
По его словам, в ближайшее время этот этап завершится и вакцина будет зарегистрирована в соответствии с белорусским законодательством.
Ранее сообщалось, что Головченко привился российской вакциной от COVID-19.