Премьер Белоруссии привился российской вакциной от коронавируса

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Александру Исаеву.

Отмечается, что политик чувствует себя отлично.

«Премьер-министр привился ещё в четверг (3 сентября. — RT), после того как завершились переговоры с главой правительства России. Чувствует себя отлично», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Головченко принял решение испытать на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19 в мире.