Премьер Белоруссии привился российской вакциной от коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря премьера Александру Исаеву.
Отмечается, что политик чувствует себя отлично.
«Премьер-министр привился ещё в четверг (3 сентября. — RT), после того как завершились переговоры с главой правительства России. Чувствует себя отлично», — отметила она.
Ранее сообщалось, что Головченко принял решение испытать на себе российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
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