В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска
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«К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, «в ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции».
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Евросоюз надеются на следующей неделе вместе объявить о санкциях в отношении Белоруссии.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран.