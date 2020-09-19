В МИД России назвали незаконными односторонние санкции против Минска

Запад в ситуации с Белоруссией попирает основополагающие принципы Устава ООН для продвижения в республике узкокорыстных интересов, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

«К сожалению, в контексте Белоруссии мы наблюдаем привычную картину: западные страны, попирая основополагающие принципы Устава ООН, пытаются использовать постэлекторальную ситуацию для продвижения собственных узкокорыстных интересов», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «в ход идут привычные инструменты, включая незаконные односторонние санкции».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты и Евросоюз надеются на следующей неделе вместе объявить о санкциях в отношении Белоруссии.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что Минск может ограничить работу иностранных СМИ в ответ на возможные санкции западных стран.