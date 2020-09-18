Депутат Рады подал в суд на МИД Украины из-за США

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Депутат Верховной рады Андрей Деркач подал в суд на Министерство иностранных дел Украины из-за бездеятельности ведомства относительно вмешательства США во внутренние дела страны.
Депутат Рады подал в суд на МИД Украины из-за США
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Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

«В исковых требованиях указано — признать противоправной бездеятельность МИД по невнесению официальных заявлений (нот протестов) относительно вмешательства отдельными должностными лицами США и посольством Соединённых Штатов во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов государственной власти», — говорится в сообщении.

Вместе с этим депутат просит обязать МИД Украины в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда по указанному делу внести официальное заявление о недопустимости такого вмешательства.

Отмечается, что в настоящий момент суд решает вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Ранее Деркач неоднократно публиковал аудиозаписи якобы разговоров украинского экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, где были записаны обсуждения, касающиеся внутренней политики Украины.

2 сентября депутат Верховной рады Гео Лерос написал на президента Украины Владимира Зеленского заявление в полицию.

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