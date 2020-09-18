Российские врачи прибыли в Узбекистан для помощи в борьбе с COVID-19

Группа московских врачей прибыла в столицу Узбекистана для оказания помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве.

«В составе группы эпидемиологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи и терапевты, представители 15 ведущих московских стационаров», — указали в дипмиссии.

По его словам, вместе с врачами прибыли необходимое медоборудование и лекарственные препараты, а также средства индивидуальной защиты.

Предполагается, что россияне вместе с местными врачами отправятся в регионы республики.

16 сентября сообщалось, что в Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 48 776.