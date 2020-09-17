Узбекистан с 1 октября открывает границы

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Узбекистан снимает ограничения на въезд и выезд в страну с 1 октября.
Узбекистан с 1 октября открывает границы
  • Reuters

«С 1 октября снимаются введенные ранее из-за пандемии ограничения на въезд и выезд в страну авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом с соблюдением карантинных и санитарно-гигиенических правил», — приводит Интерфакс сообщение оперативного штаба республики.

Узбекистан закрыл границы и прекратил транспортное сообщение с другими странами с середины марта, когда в стране были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 48 776.

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