Узбекистан с 1 октября открывает границы

Узбекистан снимает ограничения на въезд и выезд в страну с 1 октября.

«С 1 октября снимаются введенные ранее из-за пандемии ограничения на въезд и выезд в страну авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом с соблюдением карантинных и санитарно-гигиенических правил», — приводит Интерфакс сообщение оперативного штаба республики.

Узбекистан закрыл границы и прекратил транспортное сообщение с другими странами с середины марта, когда в стране были выявлены первые случаи заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 48 776.