Польша рассматривает национальные санкции в отношении Белоруссии

Польша рассматривает возможность введения национальных санкций в отношении Белоруссии.

Об этом сообщает пресс-служба президента Литвы со ссылкой на телефонный разговор польского и литовского президентов Анджея Дуды и Гитанаса Науседы.

«Президенты обсудили вопрос о санкциях против Беларуси. Польша была приглашена присоединиться к введению региональных санкций и тем самым продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Беларуси, которое подвергается агрессии и политическим расправам. Глава Польши заявил, что рассматривает вопрос о введении национальных санкций против Беларуси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты обсудили ситуацию на границе обеих стран с Белоруссией и подчеркнули, что нет никаких фактических решений Минска о закрытии границ.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко объявил о «закрытии» границы с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границы с Украиной.

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники осуществляют охрану государственной границы в усиленном режиме.