Премьер Литвы пообещал адекватный ответ на закрытие границы с Белоруссией
- Reuters
«Пока нет никакого решения, мы слышали уже не одно громкое заявление со стороны Беларуси, направленное в первую очередь на внутреннюю политику. Если с их стороны будут такие шаги — будет адекватный ответ», — приводит Delfi его слова.
Он отметил, что «в любом случае подобные решения в первую очередь бьют и сказываются на экономике самой Беларуси и ее жителях».
Накануне белорусский президент Александр Лукашенко объявил о «закрытии» границы с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границы с Украиной.
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники осуществляют охрану государственной границы в усиленном режиме.