Премьер Литвы пообещал адекватный ответ на закрытие границы с Белоруссией

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что Вильнюс обещает адекватно ответить в случае, если Белоруссия закроет общую границу.
Премьер Литвы пообещал адекватный ответ на закрытие границы с Белоруссией
  • Reuters

«Пока нет никакого решения, мы слышали уже не одно громкое заявление со стороны Беларуси, направленное в первую очередь на внутреннюю политику. Если с их стороны будут такие шаги — будет адекватный ответ», — приводит Delfi его слова.

Он отметил, что «в любом случае подобные решения в первую очередь бьют и сказываются на экономике самой Беларуси и ее жителях».

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко объявил о «закрытии» границы с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границы с Украиной.

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники осуществляют охрану государственной границы в усиленном режиме.

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