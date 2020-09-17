Депутат Рады: Украина на первом месте по уровню преступности в Европе
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
«Национал-радикалы, действительно, сегодня находятся в стадии вседозволенности... Именно поэтому мы сегодня занимаем первое место, первое место в Европе по уровню преступности», — указал он.
По его мнению, разгул национал-радикалов связан с тем, что, во-первых, власть их боится, а, во-вторых, нынешняя правоохранительная система страны неэффективна и демонстрирует полный непрофессионализм.
«С учётом того, что власть, сегодняшняя власть, боится национал-радикалов, это всё происходит. Именно поэтому сегодня граждане не доверяют этой власти», — добавил он.
Ранее в Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ, которые устроили акцию протеста возле здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
26 июня лидер Партии Шария Анатолий Шарий обвинил участников «Национального корпуса» в нападении на члена своей политической силы.
23 июня в Ровенской области Украины радикалы из партии «Национальный корпус» напали на депутата Верховной рады от политсилы «Слуга народа» Сергея Литвиненко.