В Киеве радикалы напали на протестующих журналистов
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что акция протеста «За свободу слова» связана с намерением Нацсовета аннулировать лицензию телеканала.
По данным издания, пришедшие на митинг националисты начали толкать журналистов и тех, кто пришёл поддержать акцию, и кричать на них.
Чтобы пресечь конфликт, полиция оградила демонстрантов от радикалов.
Ранее лидер Партии Шария Анатолий Шарий обвинил участников «Национального корпуса» в нападении на члена своей политической силы.
23 июня в Ровенской области Украины радикалы из партии «Национальный корпус» напали на депутата Верховной рады от политсилы «Слуга народа» Сергея Литвиненко.