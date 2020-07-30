В Киеве радикалы напали на протестующих журналистов

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В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ, которые устроили акцию протеста возле здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
В Киеве радикалы напали на протестующих журналистов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что акция протеста «За свободу слова» связана с намерением Нацсовета аннулировать лицензию телеканала.

По данным издания, пришедшие на митинг националисты начали толкать журналистов и тех, кто пришёл поддержать акцию, и кричать на них.

Чтобы пресечь конфликт, полиция оградила демонстрантов от радикалов.

Ранее лидер Партии Шария Анатолий Шарий обвинил участников «Национального корпуса» в нападении на члена своей политической силы.

23 июня в Ровенской области Украины радикалы из партии «Национальный корпус» напали на депутата Верховной рады от политсилы «Слуга народа» Сергея Литвиненко.

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