Колесниковой предъявят обвинение 16 сентября

Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой в среду, 16 сентября, будет предъявлено обвинение.

«Завтра в 14:00 Марии предъявят обвинение», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Ранее Колесниковой с санкции прокурора была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она находится в СИЗО «Жодино» (Минская область).

Ранее сообщалось, что Колесникова проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти.

Как сообщали в координационном совете оппозиции, на белорусско-украинской границе Колесникову затолкали в машину, она сопротивлялась, а потом порвала паспорт.