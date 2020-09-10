Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

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Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

В заявлении Колесниковой, которое цитирует Интерфакс, она указывает, что в отношении неё «высказывались угрозы лишить её жизни».

«В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня всё равно вывезут: живой или по частям», — утверждает белорусский оппозиционер.

По её словам, также ей угрожали лишением свободы на срок до 25 лет и проблемами в местах заключения.

Колесникова добавила, что после отказа покинуть Белоруссию её поместили в камеру и удерживали там около часа.

Ранее сообщалось, что Колесникова проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти.

Как утверждали в координационном совете оппозиции, на белорусско-украинской границе Колесникову затолкали в машину, она сопротивлялась, а потом порвала паспорт.

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