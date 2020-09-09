Адвокат Колесниковой запросит экспертизу из-за ушибов у её подзащитной

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Людмила Казак, адвокат члена президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена запросить экспертизу из-за ушибов у её подзащитной.
Адвокат Колесниковой запросит экспертизу из-за ушибов у её подзащитной
  • globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико по итогам встречи Казак с Колесниковой.

По словам юриста, оппозиционерка чувствует себя хорошо и бодро, в СИЗО ей оказывали помощь: у неё поднималось давление и беспокоит сердце.

«На теле есть ушибы, побаливают руки, так как её силой заталкивали в машину и удерживали. Адвокат намерена обращаться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Колесникова проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти.

Как заявляли в КС, на белорусско-украинской границе женщину затолкали в машину, она сопротивлялась, а потом порвала паспорт.

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