Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального
- Reuters
«Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся», — цитирует Интерфакс-Украина главу государства.
Ранее в МИД Украины заявили, что миру необходимо отреагировать на ситуацию с Навальным, отметив, что только единодушная решительная позиция и твёрдое осуждение, «включая санкции», могут заставить власти России «прекратить совершать преступления».
В свою очередь, глава министерства Дмитрий Кулеба призвал Запад пересмотреть политику относительно «Северного потока — 2» из-за ситуации вокруг Навального.
Как подчёркивал глава МИД России Сергей Лавров, западные партнёры в данной ситуации перешли рамки разумного.