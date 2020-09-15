Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Украина наряду с другими странами осуждает «покушение» на Алексея Навального, ожидает больше деталей о произошедшем. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге в Вене.

«Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся», — цитирует Интерфакс-Украина главу государства.

Ранее в МИД Украины заявили, что миру необходимо отреагировать на ситуацию с Навальным, отметив, что только единодушная решительная позиция и твёрдое осуждение, «включая санкции», могут заставить власти России «прекратить совершать преступления».

В свою очередь, глава министерства Дмитрий Кулеба призвал Запад пересмотреть политику относительно «Северного потока — 2» из-за ситуации вокруг Навального.

Как подчёркивал глава МИД России Сергей Лавров, западные партнёры в данной ситуации перешли рамки разумного.