Число случаев коронавируса на Украине достигло 159 072
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.
Отмечается, что общее число летальных исходов на Украине составило 3264.
С момента начала пандемии в стране выздоровели 70 810 пациентов с коронавирусом.
Ранее в городе Чоп Закарпатской области Украины около 100 человек вышли на акцию протеста против ужесточения карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.