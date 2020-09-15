Число случаев коронавируса на Украине достигло 159 072

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За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом на Украине возросло на 2905 и достигло 159 072.
Число случаев коронавируса на Украине достигло 159 072
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Отмечается, что общее число летальных исходов на Украине составило 3264.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 70 810 пациентов с коронавирусом.

Ранее в городе Чоп Закарпатской области Украины около 100 человек вышли на акцию протеста против ужесточения карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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