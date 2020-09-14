В украинском городе люди вышли на митинг против ужесточения карантина
- Reuters
Как указывает ТАСС, данный город включили в «красную зону» карантина с максимальным набором ограничительных мер.
Отмечается, что демонстранты выступают против закрытия образовательных учреждений города и малых предприятий.
Вышедшие на митинг настаивают на том, что ситуация с заболеваемостью в регионе преувеличена.
Ранее в столице Канады Оттаве несколько тысяч человек приняли участие в протестной акции против ограничений из-за коронавируса.