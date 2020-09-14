В украинском городе люди вышли на митинг против ужесточения карантина

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В городе Чоп Закарпатской области Украины около 100 человек вышли на акцию протеста против ужесточения карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
В украинском городе люди вышли на митинг против ужесточения карантина
  • Reuters

Как указывает ТАСС, данный город включили в «красную зону» карантина с максимальным набором ограничительных мер.

Отмечается, что демонстранты выступают против закрытия образовательных учреждений города и малых предприятий. 

Вышедшие на митинг настаивают на том, что ситуация с заболеваемостью в регионе преувеличена.

Ранее в столице Канады Оттаве несколько тысяч человек приняли участие в протестной акции против ограничений из-за коронавируса.

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