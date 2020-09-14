Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

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Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией
  • Reuters

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее в Сочи завершились переговоры Лукашенко и Путина.

Как сообщил Песков, общение глав двух государств проходило с глазу на глаз.

27 августа Путин рассказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из силовиков для помощи Белоруссии в случае необходимости.

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