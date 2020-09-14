Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией
- Reuters
«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договорённость о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и Национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС представителя Кремля.
Ранее в Сочи завершились переговоры Лукашенко и Путина.
Как сообщил Песков, общение глав двух государств проходило с глазу на глаз.
27 августа Путин рассказал, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из силовиков для помощи Белоруссии в случае необходимости.