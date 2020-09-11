Тихановская поддержала планы ЕС ввести санкции против Белоруссии

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Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская поддержала планы Евросоюза ввести санкции против белорусских властей.
Тихановская поддержала планы ЕС ввести санкции против Белоруссии
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«Мы, конечно, приветствуем санкции», — цитирует её РИА Новости.

В то же время Тихановская отметила, что решение о введении санкций является «прерогативой каждой страны».

Ранее Тихановская в обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала оказать международное давление на власти Белоруссии.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября.

В то же время СМИ передавали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включён в санкционный список ЕС.

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