Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включён в санкционный список ЕС. Об этом пишет Die Welt.
Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС
  • РИА Новости
  • © Александр Астафьев

Как отмечает издание, за это, в частности, выступала Германия при поддержке Франции и Италии.

При этом утверждается, что несколько государств (в основном страны Балтии и Польша) не согласны с таким решением и потребовали, чтобы имя Лукашенко было внесено в санкционный список ЕС.

Ранее Лукашенко прокомментировал санкции со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, заявив, что Минск будет принимать в ответ экономические меры.

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