Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС
- РИА Новости
- © Александр Астафьев
Как отмечает издание, за это, в частности, выступала Германия при поддержке Франции и Италии.
При этом утверждается, что несколько государств (в основном страны Балтии и Польша) не согласны с таким решением и потребовали, чтобы имя Лукашенко было внесено в санкционный список ЕС.
Ранее Лукашенко прокомментировал санкции со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, заявив, что Минск будет принимать в ответ экономические меры.