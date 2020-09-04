Die Welt: Лукашенко не будет в санкционном списке ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включён в санкционный список ЕС. Об этом пишет Die Welt.

Как отмечает издание, за это, в частности, выступала Германия при поддержке Франции и Италии.

При этом утверждается, что несколько государств (в основном страны Балтии и Польша) не согласны с таким решением и потребовали, чтобы имя Лукашенко было внесено в санкционный список ЕС.

Ранее Лукашенко прокомментировал санкции со стороны Латвии, Литвы и Эстонии, заявив, что Минск будет принимать в ответ экономические меры.