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Тихановская в ПАСЕ призвала оказать давление на власти Белоруссии

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Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в обращении к Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) призвала оказать международное давление на белорусские власти.
Тихановская в ПАСЕ призвала оказать давление на власти Белоруссии
  • Reuters

«Нужно ввести санкции против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы, которые являются нарушением международных норм и прав человека», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она заявила о необходимости немедленно «освободить всех политических заключённых» в стране.

«Необходимо, чтобы на этот режим... было оказано международное давление», — добавила она.

Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября.

4 сентября СМИ сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включён в санкционный список ЕС.

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