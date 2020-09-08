Тихановская в ПАСЕ призвала оказать давление на власти Белоруссии
- Reuters
«Нужно ввести санкции против людей, которые отдают и исполняют преступные приказы, которые являются нарушением международных норм и прав человека», — цитирует её РИА Новости.
Вместе с этим она заявила о необходимости немедленно «освободить всех политических заключённых» в стране.
«Необходимо, чтобы на этот режим... было оказано международное давление», — добавила она.
Ранее министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что санкции Евросоюза против представителей белорусских властей вступят в силу не позже 21 сентября.
4 сентября СМИ сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включён в санкционный список ЕС.