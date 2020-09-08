Тихановская прокомментировала задержание Колесниковой

Короткая ссылка
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала задержание члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.
Тихановская прокомментировала задержание Колесниковой
  • globallookpress.com

Соответствующий пост опубликован в её Telegram-канале.

«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены координационного совета и политзаключённые», — указала она.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию страны.

7 сентября появилась информация об исчезновении Марии Колесниковой. В ГУВД Минска заявили, что проверяют данные.

В августе глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд политика в Литву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить