Тихановская прокомментировала задержание Колесниковой

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала задержание члена президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой.

Соответствующий пост опубликован в её Telegram-канале.

«Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены координационного совета и политзаключённые», — указала она.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию страны.

7 сентября появилась информация об исчезновении Марии Колесниковой. В ГУВД Минска заявили, что проверяют данные.

В августе глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что Тихановская находится в Литве. Позднее Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд политика в Литву.