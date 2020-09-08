В КС заявили об отсутствии у Колесниковой планов покидать Белоруссию

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Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак заявил, что его коллега Мария Колесникова не планировала покидать территорию республики.
В КС заявили об отсутствии у Колесниковой планов покидать Белоруссию
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Точно не планировала, 100%... Нет, официальной информации о её местонахождении нет», — сказал он.

По его словам, для него стали неожиданностью новости о попытке выезда из страны Колесниковой и ещё двух оппозиционеров.

Вместе с этим Знак отметил, что не понимает, почему в СМИ пишут, что она пыталась убежать от пограничников, хотя уже прошла пограничный и таможенный контроль.

«Где логика в действиях? Если прошли контроль пограничный и таможенный, то как можно потом бежать и быть задержанным белорусскими пограничниками? Мне не совсем ясна процедура», — добавил он.

Ранее БЕЛТА писала, что Колесникова была задержана во время попытки незаконно покинуть Белоруссию и попасть на территорию Украины. При этом указывалось, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов уже находятся на украинской территории.

В августе глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве. Позднее Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд политика в Литву.

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