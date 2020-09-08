В КС заявили об отсутствии у Колесниковой планов покидать Белоруссию

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Максим Знак заявил, что его коллега Мария Колесникова не планировала покидать территорию республики.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Точно не планировала, 100%... Нет, официальной информации о её местонахождении нет», — сказал он.

По его словам, для него стали неожиданностью новости о попытке выезда из страны Колесниковой и ещё двух оппозиционеров.

Вместе с этим Знак отметил, что не понимает, почему в СМИ пишут, что она пыталась убежать от пограничников, хотя уже прошла пограничный и таможенный контроль.

«Где логика в действиях? Если прошли контроль пограничный и таможенный, то как можно потом бежать и быть задержанным белорусскими пограничниками? Мне не совсем ясна процедура», — добавил он.

Ранее БЕЛТА писала, что Колесникова была задержана во время попытки незаконно покинуть Белоруссию и попасть на территорию Украины. При этом указывалось, что оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов уже находятся на украинской территории.

В августе глава литовского МИД Линас Линкявичюс заявил, что баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская находится в Литве. Позднее Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил выезд политика в Литву.