БЕЛТА: Мария Колесникова задержана на границе с Украиной

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Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана на границе с Украиной.
БЕЛТА: Мария Колесникова задержана на границе с Украиной
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

Как сообщает БЕЛТА в Telegram-канале, члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

«Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и ещё два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник, 8 сентября, пересекли границу с Украиной.

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