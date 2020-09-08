БЕЛТА: Мария Колесникова задержана на границе с Украиной

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержана на границе с Украиной.

Как сообщает БЕЛТА в Telegram-канале, члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины.

«Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и ещё два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков утром во вторник, 8 сентября, пересекли границу с Украиной.